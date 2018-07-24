Экс-игрок Шахтера: Между Украиной и Россией происходило что-то не то, но я не могу понять, кто здесь прав, а кто виноват

Бразильский хавбек Спартака Фернандо рассказал о своем периоде выступлений в Украине за Шахтер и поделился своими впечатлениями от начала войны в нашей стране.

"Я был в расположении сборной, когда мне поступило предложение от Шахтера. Начались муки выбора – я просто всю голову себе сломал тогда. Погуглил, узнал, что Шахтер – хороший клуб, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Предложение тоже было привлекательным.

Но вокруг все начали отговаривать: куда ты поедешь, это же черт знает где; там делать нечего – ни отдохнуть, ни купить чего-то... Мешал и тот факт, что за украинской лигой в Бразилии особенно никто не следит, а приближался чемпионат мира у меня на родине, где очень хотелось выступить. В итоге я принял предложение Шахтера, пробыл там два года, но так толком и не заиграл.

Да, я был в Украине, когда произошло обострение ситуации. Один год мы жили в Донецке, а на второй команда уже базировалась в Киеве. Было страшно. Особенно когда упал тот самолет. После этого родные сразу позвонили и сказали, чтобы я собирал вещи и возвращался в Бразилию. Я отвечал, что не могу.

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Жили в постоянном напряжении. Информационное поле было соответствующее. Знали, что где-то совсем недалеко погибали люди. Ездили на тренировки мимо баррикад. Почему не послушал родных? У меня же контракт. К тому же, нас так быстро собрали и вывезли из Донецка, мы даже не поняли ничего.

Именно там, как я понял, должны были начаться боевые действия, и нас срочно перевезли в Киев. Мы даже вещи толком собрать не успели. Так и жили потом между Киевом и Львовом.

Откуда получали информацию? Как и все остальные, мы смотрели телевизор. Не понимали, что там говорят, но картинку-то видели. Приезжали в клуб, спрашивали у людей там, что происходит.

Нормально никто ничего не объяснял. Нам звонили из посольства Бразилии, велели быть на чемоданах – в случае чего, нас были готовы быстро вывозить из страны.

Негатив к России? По телевизору мы видели, что что-то не то происходит между Украиной и Россией. Я слышал названия: Крым, Донецк, Луганск. Но я бразилец – как я могу понять, кто здесь прав, а кто виноват. Я не знаю ни истории стран, ни культурной ситуации, ни какой-либо политической основы тех событий.

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Вообще, стараюсь не особо вникать в политику. Вот о ситуации в Бразилии как гражданин страны я могу судить. У нас кризис, у нас не все хорошо в политике. Но о российско-украинских отношениях я не могу выразить компетентного мнения", – сказал Фернандо в интервью изданию sport24.ru.

Напомним, что Фернандо выступал за Шахтер в 2013-2015 годах. Затем он перешел в Сампдорию, а дальше – в Спартак.