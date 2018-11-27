Экс-игрок Шахтера Марика: Не думаю, что Луческу уйдет на пенсию

Бывший форвард сборной Румынии и Шахтера Чиприан Марика высказал предположение, что его экс-тренер Мирча Луческу не собирается завершать тренерскую карьеру.

"Сборная Турции стала для Мирчи Луческу вызовом, который, к сожалению, оказался неудачным.

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Он находится в таком возрасте, когда имеет полное право на отдых и заботу о внуках, но я не думаю, что он уйдет на пенсию, поскольку очень хорошо его знаю", – цитирует Марику prosport.ro.

Мирча Луческу и Чиприан Марика работали вместе в Шахтере с 2004 по 2007 год, после чего форвард перешел в Штутгарт. В 2016 году Чиприан Марика завершил карьеру в 31-летнем возрасте.

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