Экс-игрок Шахтера Левандовски уволен из Заглембе

Бывший защитник Шахтера Мариуш Левандовски больше не является главным тренером Заглембе Любин.
Заглембе на своем официальном сайте сообщил об увольнении Мариуша Левандовски с должности главного тренера.
Хочолава: Играть против Шахтера от обороны – это лучшая тактика
Бывший футболист Шахтера возглавлял команду из Силезии в течение 11 месяцев и занял 7 место в турнирной таблице Экстряклясы сезона 2017/2018.
Причиной увольнения стали 5 подряд матчей без побед во внутреннем первенстве, а также вылет из Кубка Польши от представителя 3 Лиги (4 дивизион) Урагана Моронг.
Во время игровой карьеры Мариуш выступал в составе Шахтера с 2001 по 2010 годы и выиграл с "горняками" Кубок УЕФА-2008/2009. Позже провел 3 года в Севастополе.
Польша стала первой сборной в истории Лиги наций, которая вылетела в низший дивизион