Экс-игрок Шахтера Левандовски уволен из Заглембе

Бывший защитник Шахтера Мариуш Левандовски больше не является главным тренером Заглембе Любин.

Заглембе на своем официальном сайте сообщил об увольнении Мариуша Левандовски с должности главного тренера.

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Бывший футболист Шахтера возглавлял команду из Силезии в течение 11 месяцев и занял 7 место в турнирной таблице Экстряклясы сезона 2017/2018.

Причиной увольнения стали 5 подряд матчей без побед во внутреннем первенстве, а также вылет из Кубка Польши от представителя 3 Лиги (4 дивизион) Урагана Моронг.

Во время игровой карьеры Мариуш выступал в составе Шахтера с 2001 по 2010 годы и выиграл с "горняками" Кубок УЕФА-2008/2009. Позже провел 3 года в Севастополе.

Польша стала первой сборной в истории Лиги наций, которая вылетела в низший дивизион