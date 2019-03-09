Экс-игрок Шахтера Феррейра забил дебютный гол за Эспаньол

Бывший нападающий донецкого Шахтера Факундо Феррейра отличился дебютным голом в испанской Ла Лиге. Аргентинец ныне защищает цвета Эспаньола.

27-летний форвард открыл счет в выездном матче с Атлетиком уже на 9-й минуте.

Эспаньол не удержал победу над Атлетиком

Феррейра классно пробил с лета после скидки головой от китайца Ли Ву. Этого мяча, однако, не хватило Эспаньолу для победы. Баски под занавес поединка сравняли счет усилиями Рауля Гарсии. Ничья в отчетном матче оставила обе команды в середине турнирной таблицы.

Отметим, что за "попугаев" Факундо Феррейра играет на правах аренды из лиссабонской Бенфики.