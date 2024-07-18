Экс-игрок Шахтера Фернандо: Вида проявил неуважение, крикнув "Слава Украине"

Бывший полузащитник Шахтера Фернандо прокомментировал поступок Домагоя Виды на ЧМ-2018, когда хорват крикнул фразу "Слава Украине".

По мнению Фернандо, который защищал цвета Шахтера с 2013 по 2015 год, Вида проявил неуважение.

"Считаю, совсем необязательно было так говорить. Да, вы обыграли сборную России, но зачем все это? На мой взгляд, таким образом Вида проявил неуважение.

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На ЧМ-2018 я болел за Россию. Во-первых, там играли трое спартаковцев. Во-вторых, за нее выступал мой хороший друг Марио Фернандес. Ну и в-третьих, эта команда, обладая ограниченными ресурсами, показала очень хороший футбол", – цитирует Фернандо Sport24.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве. ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а позже Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.