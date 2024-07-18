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Экс-игрок Шахтера Фернандо: Вида проявил неуважение, крикнув "Слава Украине"

21:00 93 Читати українською
Экс-игрок Шахтера Фернандо: Вида проявил неуважение, крикнув "Слава Украине"
Фернандо / фото: ФК Спартак

Бывший полузащитник Шахтера Фернандо прокомментировал поступок Домагоя Виды на ЧМ-2018, когда хорват крикнул фразу "Слава Украине".

По мнению Фернандо, который защищал цвета Шахтера с 2013 по 2015 год, Вида проявил неуважение.

"Считаю, совсем необязательно было так говорить. Да, вы обыграли сборную России, но зачем все это? На мой взгляд, таким образом Вида проявил неуважение.

"Если ты кричишь "Слава Украине", то зачем потом извиняешься и жмешь руку Путину?", – Левченко раскритиковал Виду

На ЧМ-2018 я болел за Россию. Во-первых, там играли трое спартаковцев. Во-вторых, за нее выступал мой хороший друг Марио Фернандес. Ну и в-третьих, эта команда, обладая ограниченными ресурсами, показала очень хороший футбол", – цитирует Фернандо Sport24.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве. ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а позже Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Россия - Хорватия Лукас Мартинс Фернандо Лукас Мартинс Фернандо Шахтер Шахтер Спартак Москва Спартак Москва Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Домагой Вида Домагой Вида
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