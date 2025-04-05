Бывший полузащитник Днепра и национальной сборной Украины, а ныне тренер Днепра Сергей Кравченко будет выступать за любительский клуб.

– Появилась информация, что вы будете играть за Стандарт (Новые Санжары). Это правда?

– Буду играть, если будет возможность, а она будет редко, а, может, и вовсе не будет. Если матч Стандарта будет приходиться на мой выходной, то я за них сыграю.

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– А как вообще появился вариант со Стандартом?

– Меня попросил помочь (полузащитник команды Антон) Кича. Я сказал, что не против, но буду приезжать по возможности. Я с удовольствием играю в футбол. Тем более, в Новых Санжарах замечательное поле и хорошая команда, – сказал Кравченко для Sport-Express.

Напомним, в январе 2023 года Сергей Кравченко объявил о завершении карьеры игрока. Экс-полузащитник известен по выступлениям за Ворсклу, Днепр и СК Днепр-1. Последним клубом Кравченко был одесский Черноморец. Также в его активе 10 матчей за сборную Украины и 1 гол. Сейчас экс-футболист работает ассистентом Руслана Ротаня в Александрии.

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