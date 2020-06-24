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Экс-игрок сборной Украины U-21 может вернуться в УПЛ – он выступал в российском первенстве

20:25 - Читати українською
Экс-игрок сборной Украины U-21 может вернуться в УПЛ – он выступал в российском первенстве
Владис-Эммерсон Иллой-Айет / фото ФК Олимпик

Защитник датского Вайле Владис-Эммерсон Иллой-Айет близок к возвращению в чемпионат Украины.

Иллой-Айет может присоединиться к Колосу в будущее трансферное окно, информирует Meta-ratings.

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Отмечается, что сейчас футболист находится в расположении клуба из Ковалёвки. После знакомства с возможностями игрока главный тренер команды Руслан Костышин примет решение о будущем футболиста в составе своей команды.

Напомним, Эммерсон выступал в Украине за Черноморец, Карпаты, тернопольскую Ниву, Олимпик и донецкий Металлург. После этого защитник выступал за датский Вайле, гонконгский R&F и российский Армавир, в составе которого провел два матча.

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