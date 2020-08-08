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Экс-игрок сборной Украины U-21 дебютировал с поражения в России

20:45 - Читати українською
Экс-игрок сборной Украины U-21 дебютировал с поражения в России
Виталий Балашов / фото ФК Тамбов

Российский Тамбов с двумя украинцами в составе минимально уступил Ростову в стартовом поединке чемпионата России сезона 2020/21.

Чемпионат Росии 2020/21, 1-й тур

Тамбов – Ростов – 0:1

Гол: Мамаев, 21

Один из стартовых поединков нового сезона РПЛ запомнился фиаско сразу двух украинцев в составе Тамбова – Виталия Балашова и Александра Каплиенко. Единственный гол в матче забил бывший хавбек сборной России Павел Мамаев.

Балашов стал игроком российского Тамбова

Интересно, что этот поединок стал дебютным для экс-игрока сборной Украины U-21 Балашова – его заменили уже на 54 минуте.

Таким образом, Тамбов сразу опустился в зону вылета, однако большинство поединков еще должны состояться.

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