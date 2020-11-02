Украинский специалист заменил в команде воспитанника киевского Динамо Сергея Подпалого, сообщает официальный сайт Арсенала.

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На этом параллели с украинским клубом для уроженца Одессы не закончились. Одним из подопечных Дмитрия Парфенова в Туле стал бывший полузащитник киевлян Мохамед Кадири. Добавим, что 46-летний тренер принял команду в зоне переходных матчей РПЛ.

К слову, Парфенов является воспитанником одесского Черноморца, за который провел более полутора сотни матчей. Также выступал за Днепр, московские Динамо и Спартак. В составе сборной Украины сыграл 18 матчей.

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