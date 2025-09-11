“Украинской сборной надо было выигрывать в Баку, чтобы сохранять шансы на продолжение борьбы за путевку в финальную часть чемпионата мира. Но показалось, что для наших ребят главное было не проиграть. Это касалось, как выбора стартового состава, так и игры, которая не была заточена на атаку.

Вроде и игровое преимущество, контроль мяча сомнений не вызывали, однако это не могло нашим принести весомые дивиденды из-за монотонных перепасовки в середине поля. У хозяев было достаточно времени, чтобы перестроиться и перекрывать свободные зоны, которые иногда возникали в их оборонительных редутах. Поэтому ничейный итог нельзя назвать случайным.

В двух стартовых матчах отборочного цикла подопечные Сергея Реброва разочаровали. Кстати, последние годы они часто сами создают себе проблемы и потом прилагают титанические усилия, чтобы наверстать упущенное. Это им не всегда удается.

Кстати, судьба второго места в нашей группе может решиться уже в октябре. Многое будет зависеть от того, как украинцы сыграют в Исландии. Нам надо выигрывать, но такую же задачу будут ставить перед собой и хозяева, которые постепенно улучшили свою игру. Мы же пока только в поиске", – заявил Сергей Задорожный в комментарии Sport.ua.

Напомним, что Украина не смогла переиграть Азербайджан (1:1) и после двух туров занимает лишь третье место в своей группе отбора к ЧМ-2026.

