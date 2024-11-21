Экс-игрок сборной Украины признался, что имеет паспорт гражданина другого государства
Бывший защитник Ордабасы Игорь Пластун рассказал о своем двойном гражданстве. Украинское законодательство не предусматривает его наличие.
– На клубном сайте Ордабасы в вашем профиле изображен флаг Болгарии. У вас есть объяснение?
– У меня после Лудогорца на Transfermarkt стоит национальность Украина/Болгария, поэтому некоторые пишут иногда.
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– У вас есть болгарский паспорт?
– Да.
– Какие варианты продолжения карьеры?
– До 9 декабря я на контракте в Ордабасы. Зимой можно будет сказать детальнее. Сейчас я хочу больше времени провести с семьей, которую видел не так часто в последние месяцы. Разные агенты предлагали варианты, но ничего конкретного сейчас нет.
– Вариант с возвращением в Украину возможен?
– Если будет хорошее предложение, амбициозный проект с серьезными задачами, то все возможно.