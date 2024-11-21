Бывший защитник Ордабасы Игорь Пластун рассказал о своем двойном гражданстве. Украинское законодательство не предусматривает его наличие.

– На клубном сайте Ордабасы в вашем профиле изображен флаг Болгарии. У вас есть объяснение?

– У меня после Лудогорца на Transfermarkt стоит национальность Украина/Болгария, поэтому некоторые пишут иногда.

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– У вас есть болгарский паспорт?

– Да.

– Какие варианты продолжения карьеры?

– До 9 декабря я на контракте в Ордабасы. Зимой можно будет сказать детальнее. Сейчас я хочу больше времени провести с семьей, которую видел не так часто в последние месяцы. Разные агенты предлагали варианты, но ничего конкретного сейчас нет.

– Вариант с возвращением в Украину возможен?

– Если будет хорошее предложение, амбициозный проект с серьезными задачами, то все возможно.