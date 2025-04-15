В тренерском штабе одесского клуба планируются изменения. Вместо Владислава Бурлаки ассистентом главного тренера Черноморца будет назначен Александр Грицай, сообщает ТаТоТаке.

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Последним клубом, где работал Грицай, был СК Днепр-1, где он помогал нынешнему тренеру "моряков" в сезоне 2022/23. Отмечается, что 47-летний специалист, присутствовал на поединке 24-го тура УПЛ Оболонь – Черноморец, а после игры вместе с командой отправился в Одессу.

Напомним, Александр Грицай, в активе которого 3 матча за национальную сборную Украины, после завершения карьеры работал главным тренером ВПК Агро, а также ассистентом главного тренера во львовском Рухе и луганской Заре. Сейчас Черноморец занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ с 18-ю очками.

Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета