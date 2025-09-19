"Футбольный клуб Авангард Лозовая искренне благодарит Дениса Олейника за время, проведенное в составе нашей команды! Хоть этот период был не слишком долгим, он оставил заметный след в истории клуба.

Динамо требует компенсацию от Кравца и Хачериди за Себальоса: "Эта фраза меня окончательно добила"

Денис внес весомый вклад в развитие игры и помог команде добывать важные результаты на поле. После активной игровой карьеры он не остановился на достигнутом и получил тренерскую квалификацию. Теперь перед ним открывается новый профессиональный этап – работа в статусе тренера.

Мы гордимся тем, что имели честь видеть его частью нашего клуба, и с радостью будем наблюдать за дальнейшими достижениями. Желаем Денису неисчерпаемой энергии, успехов на тренерском пути и новых побед уже в роли наставника.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и поддержку. Спасибо за профессионализм, преданность игре и яркие моменты в составе Авангарда. Ты всегда останешься частью нашей футбольной семьи!" – сообщила пресс-служба клуба.

Добавим, что Олейник в течение своей профессиональной карьеры длительное время выступал за Динамо и имеет опыт игр в чемпионатах Финляндии, Германии и Нидерландов. 38-летний вингер провел 12 матчей за сборную Украины.

"Папа является для меня примером, но строю свою историю": Роман Саленко о Динамо, Заре и совете легендарного отца