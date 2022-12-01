Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении представителю сборной Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ведомства.

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Было установлено, что в период с 2016 по 2018 гг. подозреваемый получил более 100 млн грн и, скрывая свои доходы, присвоил почти 16 млн гривен в виде налогов, а также 1 млн гривен военного сбора. В 2018 году, уже как ФЛП, он умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн. Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн.

Напомним, ранее подозрения от Генпрокуратуры, а впоследствии и арест получили глава УАФ Андрей Павелко и генсек организации Юрий Записоцкий. Оба уже вышли под залог почти в 20 млн гривен.

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