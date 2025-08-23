Серия B, 1-й тур 1-й тур

Эмполи – Падова – 3:1

Голы: Шпенди, 20, Попов, 41, 66 – Бортолусси, 25

Молодой нападающий Эмполи вышел на поле в матче Серии B против Падовы, заменив травмированного партнера Шпенди уже в первом тайме. Незадолго до перерыва Попов использовал преимущество своего роста (193 см) и забил головой после подачи с углового, выведя команду вперед. А на 66-й минуте оформил дубль, во второй раз заставив голкипера соперника капитулировать.

Для Попова это уже третий сезон в структуре Эмполи. Начинал он в составе U-17, впоследствии получил опыт в Примавере и даже несколько раз попадал в заявку основной команды. Теперь, когда тосканцы выступают в Серии B, шансов для молодого украинца становится больше. Важно, что еще 15 августа он дебютировал в Кубке Италии в стартовом составе, однако тогда без результативных действий.

Также на счету Богдана Попова 4 матча в составе юношеской сборной Украины U-17, впрочем забитыми мячами он там не отличался.

