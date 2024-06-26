"Склоняюсь к тому, что в параллельном матче нашей группы словаки и румыны сыграют вничью, что их устраивает, поэтому нашим на конкурентов нечего рассчитывать. С бельгийцами подопечных Сергея Реброва будет устраивать только победа.

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По силам ли это украинской сборной? Считаю, что в стартовом матче с румынами наши ребята переоценили свои силы и после разгромного поражения оказались в очень затруднительном положении. Хотя второй тайм со словаками показал, что есть еще порох в пороховницах. Но хватит ли того потенциала, чтобы дать бой бельгийцам, которые сильнее румын и словаков? Все же, думаю, что все закончится подписанием мирного соглашения. Как по мне, до перерыва украинцы будут действовать от обороны, у соперника очень мощная атака. Решающим будет второй тайм, когда соперникам уже придется действовать на максимальных оборотах.

Больше всего не понравилось в действиях нашей сборной в стартовых поединках это то, что чувствовалась неуверенность в своих силах. По матчу со словаками мне понравился вратарь Анатолий Трубин, который хорошо заменил Андрея Лунина. Думаю, что именно ему Ребров завтра доверит место в воротах. Не оправдывает надежд на острие атаки Артем Довбик. Возможно потому, что в отличие от выступлений за Жирону в сборной у него меньше поддержки от партнеров. С бельгийцами у него будет возможность реабилитироваться" – цитирует Шелаева Sport.ua.

Напомним, что Украина сыграет свой решающий матч против Бельгии уже сегодня, 26 июня в 19:00.

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