Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Бенфика будет очевидным фаворитом в противостоянии с Шахтером

Бывший игрок Металлиста, Бенфики и сборной Украины Сергей Кандауров высказался о противостоянии Шахтер - Бенфика в 1/16 финала Лиги Европы.

"Бенфика – фаворит, это очевидно. У них продолжается чемпионат, а у нас – нет. Плюс это новинка для тренера Луиша Каштру, что у нас два месяца не играют, а только готовятся.

Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Отдаю Бенфике предпочтение именно потому, что идут официальные матчи. Стили игры двух команд похожи, но сейчас сложно говорить о форме Шахтера, ведь команда в этом году только контрольные матчи проводила", – сказал Кандауров в эфире YouTube-канала Stargorod sport.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже завтра, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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