toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Бенфика будет очевидным фаворитом в противостоянии с Шахтером

19:24 63 Читати українською
Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Бенфика будет очевидным фаворитом в противостоянии с Шахтером
Сергей Кандауров (справа) / фото: Liga.net

Бывший игрок Металлиста, Бенфики и сборной Украины Сергей Кандауров высказался о противостоянии Шахтер - Бенфика в 1/16 финала Лиги Европы.

 

"Бенфика – фаворит, это очевидно. У них продолжается чемпионат, а у нас – нет. Плюс это новинка для тренера Луиша Каштру, что у нас два месяца не играют, а только готовятся.

Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Отдаю Бенфике предпочтение именно потому, что идут официальные матчи. Стили игры двух команд похожи, но сейчас сложно говорить о форме Шахтера, ведь команда в этом году только контрольные матчи проводила", – сказал Кандауров в эфире YouTube-канала Stargorod sport.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже завтра, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди Бенфіки

blog_ava
Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ
00:15
1695
Теги
Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Лига Европы Шахтер - Бенфика Сергей Кандауров
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
12
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук