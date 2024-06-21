"Честно говоря, я этих моментов не знаю. Когда у меня отпуск, то не хочу разговаривать с клубами и поручаю это доверенному человеку. Раньше это был Олег Смалийчук, но после Полесья наше сотрудничество завершилось. Он сам сказал, что на этом наши пути расходятся – и я согласился. Сейчас работаю с Романом Зозулей, поэтому моменты по трансферам больше известны именно ему.

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Первая лига не будет понижением уровня? Нет, Первая лига – это тоже лига. В Испании я играл в Сегунде, по сути та же самая Первая лига. У нас в Первой лиге также хорошие футболисты, хороший уровень футбола. Если мы говорим о Металлисте 1925, то это наоборот будет для меня вызов, чтобы доказать, что я хороший футболист и эта команда способна быстро вернуться в УПЛ. После того можно вернуться к более серьезным задачам. Как-то говорят: "Надо сначала коснуться дна, чтобы потом выше прыгнуть". Металлист 1925 – для меня интересный проект", – поделился Кравец в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Василий в свое время вызывался в сборную Украины, но не дебютировал в составе команды. Прошлый сезон Кравец начинал в составе СК Днепр-1, а в марте перебрался в Полесье.

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