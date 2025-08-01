Как сообщает Sport.ua, 31-летний Иван Петряк размышляет о завершении профессиональных выступлений в футболе после завершения действующего контракта с горняками, который действует до 30 июня 2026 года.

Игрок Шахтера может перейти в клуб Второй лиги, – источник

Напомним, что Иван Петряк перешел в Шахтер летом 2022 года, до этого он выступал за клуб в 2016-2018 гг. Вторую часть кампании 2023/24 полузащитник отыграл на правах аренды за Полесье, а в прошлом сезоне играл в аренде за Черноморец. За одесский клуб он провел 10 матчей в чемпионате и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Недавно сообщалось, что тренер Шахтера Арда Туран не рассчитывает на экс-полузащитника сборной Украины. В составе национальной команды Петряк провел 5 матчей.

Шахтер прошел в следующий раунд Лиги Европы, во второй раз переиграв Бешикташ – Кевин сдержал слово, снова забив туркам