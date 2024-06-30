Игорь Харатин может присоединиться к Колосу, сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Футболист серьезно рассматривает предложение ковалёвцев.

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Отметим, что украинец сейчас выступает за Дунайскую Стреду, но его контракт подходит к концу уже сегодня, поэтому с 1 июля Харатин станет свободным агентом.

Напомним, что Игорь является воспитанником Динамо, поиграл за Металлист, Зарю, венгерский Ференцварош и польскую Легию, а в словацкую Дунайску Стреду перешел в феврале этого года (7 матчей, ни одного результативного действия). Харатин успел сыграть 4 матча за сборную Украины.

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