"Считаю, что схема 5-4-1 при нынешнем подборе исполнителей – оптимальный вариант для нашей сборной. Тем более, что эта тактическая расстановка уже давно апробирована нынешним тренером Александром Петраковым, и он знает, что необходимо делать. Мне понравились действия наших футболистов в Пльзене: динамические, с молниеносным переходом от обороны в наступление.

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Вот бы еще только избежать индивидуальных промахов, из-за которых возникало напряжение у наших ворот в первом тайме, и которые помогли хозяевам спастись от поражения в компенсированное время. Хочется верить, что Александр Петраков со своими помощниками поработают над ошибками, и их с каждым матчем будет все меньше.

Также желательно, чтобы в арсенале сборной были и другие тактические наработки, ведь соперники не дремлют и могут позаботиться о противоядии", – отметил Задорожный в комментарии meta-ratings.

Напомним, сборная Украины в сентябре сыграла вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и Чехией (1:1).

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