Бывший полузащитник сборной Сербии Деян Милованович умер во время товарищеского матча ветеранов. Как информирует L'Equipe, после забитого гола у футболиста случился сердечный приступ, и он потерял сознание.

Медики оперативно оказали ему помощь на месте, но реанимировать Миловановича так и не смогли. Футболист родился в Белграде и является двоюродным братом известного футболиста Бранислава Ивановича, который длительное время играл за Челси.

Милованович был известен выступлениями за Црвену Звезду, Ланс и Паниониос. В 2008 году он провел два матча за сборную Сербии.

