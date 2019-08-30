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Экс-игрок сборной Парагвая получил 14 лет тюрьмы за изнасилование племянницы

30 августа 22:38 124 Читати українською
Экс-игрок сборной Парагвая получил 14 лет тюрьмы за изнасилование племянницы
Хонатан Фаббро / Globo Esporte

Ужасная история преступления полузащитника, который выступал за Ривер Плейт и Бока Хуниорс.

Парагвайского хавбека Хонатана Фаббро приговорили к 14 годам тюрьмы, сообщает El Pais.

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Футболиста обвинили в изнасиловании родной племянницы. Фаббро постоянно заставлял девочку к сексуальному контакту в течение пяти лет. Следствие длилось 18 месяцев и наконец обвиняемый получил приговор – 14 лет заключения. Следует отметить, что полузащитник является мужем известной фанатки сборной Парагвая Ларисы Рикельме, которая также присутствовала на заседании и не могла сдержать слез после объявления судебного решения.

Фаббро известный своими выступлениями за сборную Парагвая (13 матчей, 4 гола) и два аргентинских гранда – Бока Хуниорс и Ривер Плейт.

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Теги
Мир Ривер Плейт Ривер Плейт Бока Хуниорс Бока Хуниорс Парагвай Парагвай
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