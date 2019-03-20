Экс-игрока сборной Колумбии задержали по подозрению в торговле наркотиками

Бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафару обвиняют в наркоторговле.

Бывшего футболиста задержали в городе Кали и подозревают в причастности к торговле наркотиками, сообщает El Espectador.

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По данным следствия, Джон был одним из членов криминальной сети, которая с 2008 по 2018 годы занималась распространением наркотиков в страны Центральной Америки и США.

Подозревают, что Виафара был связан с одной из крупнейших преступных группировок Колумбии Клан-дель-Гольфо. К слову, Джон выступал за сборную Колумбии с 2003 по 2010 годы. В его активе 43 матча за национальную команду и 1 забитый мяч.

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