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Экс-игрок сборной Колумбии может попасть за решетку за контрабанду кокаина

19:45 55 Читати українською
Экс-игрок сборной Колумбии может попасть за решетку за контрабанду кокаина
Джон Виафара / AFP

Бывший игрок сборной Колумбии Джон Виафара может надолго попасть в тюрьму.

Джон Виафара был задержан в Колумбии за контрабанду 2,5 тонн кокаина на территорию США, сообщает Sport1.de.

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Отмечается, что бывший футболист является членом наркокартеля Cal del Golfo. Виафару задержали в марте 2019 года, а в ближайшие дни его доставят в Техас, где он и предстанет перед судом.

Добавим, что в составе сборной Колумбии Джон Виафара сыграл 43 матча и забил 1 гол, а с Онсе Кальдас он выигрывал Кубок Либертадорес. Колумбиец успел поиграть и в Европе за Портсмут, Реал Сосьедад и Саутгемптон.

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