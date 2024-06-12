Хави де Педро был арестован во вторник на своем рабочем месте, в винодельне в Гипускоа. Как информирует Marca, он был помещен в тюрьму Мартутене, где он будет отбывать девятимесячный срок за гендерное насилие.

Форварда Барселоны заманивают в АПЛ – каталонцы получили смешную позицию

Сообщается, что его арестовали за жестокое обращение с женщиной. Суд Сан-Себастьяна выдал ордер на его арест, но Хави де Педро несколько раз менял свой адрес, чтобы избежать наказания.

Всего несколько дней назад на него была подана еще одна жалоба за жестокое обращение. Другая женщина утверждает, что бывший футболист напал на нее и избил, последствием чего стал перелом локтевой и лучевой кости одной руки, что вынудило ее перенести операцию.

По решению суда Сан-Себастьяна Хавьер де Педро не сможет приближаться к своей жертве ближе 300 метров, к своему дому, работе или другому месту в течение одного года и четырех месяцев.

С 1998 по 2003 год Хави де Педро провёл 12 матчей за сборную Испании. Он провёл за Реал Сосьедад более 300 матчей, а также успел поиграть в Блэкберне и Перудже.

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В