Экс-игрок сборной Франции объяснил невызов Мбаппе на матчи Лиги наций – развеял слухи о конфликте Килиана с Дешамом
Экс-полузащитник сборной Франции Робер Пирес рассказал о взаимоотношениях между Мбаппе и Дешамом.
"Мбаппе сталкивается с сильной критикой как во Франции, так и в Испании, поскольку он не в лучшей форме. Сейчас он не имеет решающего значения для Реала, не забивает и не создает много голевых моментов.
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Нет никакого конфликта между Мбаппе и Дешамом. Происходит то, что Мбаппе не на своем обычном уровне, и Дешам сообщил ему по телефону, что не будет его вызывать.
Мбаппе является очень важным игроком для сборной Франции, и с моей точки зрения, дать ему отдохнуть в этот момент не является ни проблемой, ни кризисом", – цитирует Пиреса Marca.
Ранее сообщалось, что Килиан больше не желает выступать за национальную команду в текущей ситуации, вероятно, из-за конфликта с Дидье Дешамом.
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