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Экс-игрок сборной Франции и английских грандов Санья покинул Монреаль Импакт

5 января 23:31 59 Читати українською
Экс-игрок сборной Франции и английских грандов Санья покинул Монреаль Импакт
Бакари Санья / Сайт Монреаль Импакт

Защитник Бакари Санья объявил о завершении выступлений в составе канадского Монреаль Импакт.

"Мы часто говорим, что все хорошие вещи заканчиваются... Я очень благодарен, что смог открыть для себя МЛС вместе с Монреалем.

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Я просто хочу сказать спасибо вам, болельщикам, за поддержку во время нашего совместного путешествия. Спасибо всему персоналу и моим товарищам по команде за прекрасные воспоминания. Желаю вам всего наилучшего в новом сезоне", – написал Санья в своем Instagram.

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Опытный француз присоединился к Монреаль Импакт в феврале 2018 года и успел провести 35 матчей за канадский клуб (2 гола и 3 ассиста). Ранее игрок защищал цвета сборной Франции и грандов АПЛ – Арсенала и Манчестер Сити.

We often say that all good things come to the end.. i was grateful enough to be able to discover the @mls with you @impactmontreal. I just wanna say thank you to you fans for the support during my spell with you..thanks to the whole staff and my teamates for the great memories.. wishing you the best for the new season. And of course a massive thank you to the Saputo’s family for giving me this opportunity.. onto the next chapter now... On dit souvent que toutes les bonnes choses ont une fin.. j’ai eu la chance de pouvoir découvrir la @MLS avec vous @impactmontreal. Je veux vous remercier fans de la gratitude et du support pendant ma période au club avec vous..remercier tout le staff et coéquipiers pour les incroyables souvenirs..vous souhaitant le meilleur pour la saison a venir. Et bien sur je remercie la famille Saputo de m’avoir donner cette opportunité.. prochain chapitre en cours maintenant...

Публикация от Bacary Sagna (@therealbac)

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Теги
Трансферы Мир МЛС Монреаль Импакт Монреаль Импакт Бакари Санья Бакари Санья
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