Экс-игрок сборной Франции и английских грандов Санья покинул Монреаль Импакт

Защитник Бакари Санья объявил о завершении выступлений в составе канадского Монреаль Импакт.

"Мы часто говорим, что все хорошие вещи заканчиваются... Я очень благодарен, что смог открыть для себя МЛС вместе с Монреалем.

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Я просто хочу сказать спасибо вам, болельщикам, за поддержку во время нашего совместного путешествия. Спасибо всему персоналу и моим товарищам по команде за прекрасные воспоминания. Желаю вам всего наилучшего в новом сезоне", – написал Санья в своем Instagram.

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Опытный француз присоединился к Монреаль Импакт в феврале 2018 года и успел провести 35 матчей за канадский клуб (2 гола и 3 ассиста). Ранее игрок защищал цвета сборной Франции и грандов АПЛ – Арсенала и Манчестер Сити.