Экс-игрок сборной Австрии, с которой Украина сыграет на Евро-2020, не считает свою команду слабее

Бывший защитник сборной Австрии Мартин Штранцль оценил перспективы своей национальной команды на Евро-2020.

"Наша команда хорошо показала себя в квалификации к Евро-2020. После не слишком удачного старта ребята не только догнали конкурентов, не только заняли место, обеспечивающее выход в финальную часть турнира, но и играли в отличный футбол.

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Футбол был, есть и остается спортом, в котором ты должен учиться на ошибках. Сборная Австрии продемонстрировала, что она это умеет. Если та сплоченность в команде, которой сумел достичь Франко Фода на этапе квалификации, сохранится, то ребята должны выступить успешно.

У нас сильные соперники в группе, но я не вижу, чтобы мы были слабее. Все в наших руках", – сказал Штранцль в интервью изданию 90 minuten.

Напомним, сборная Австрии попала в одну группу на Евро-2020 с Украиной и Нидерландами. Поединок между Австрией и Украиной состоится 22 июня в Бухаресте.

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