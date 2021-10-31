Ипсвич на своем официальном сайте сообщил, что у тренера команды U-23 Кирона Дайера диагностировали склерозирующий холангит.

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"К сожалению, несколько лет назад мне диагностировали неудовлетворительное состояние печени, из-за чего однажды мне понадобится трансплантация. В течение следующей недели результаты тестов должны подтвердить, когда мне нужно пройти эту процедуру.

Я вижу себя очень положительным человеком, который должен преодолеть эту незначительную неудачу. Я очень благодарен клубу, болельщикам и общественности за их сообщения поддержки в течение последней недели. Хотел бы попросить всех уважать мою тайну и конфиденциальность моей семьи", – цитирует Дайера пресс-служба клуба.

К слову, Кирон отыграл за сборную Англии в 33 матчах, однако не отличался результативными действиями. За свою карьеру экс-хавбек успел поиграть за Ньюкасл, Вест Хэм, Миддлсбро, Квинс Парк Рейнджерс и Ипсвич.

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