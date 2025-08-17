Вторая лига Болгарии, четвертый тур

Марек – Фратрия – 1:3

Голы: Николов, 90+2 – Брикнер, 26, Ангелов, 67, Манолков, 90

Иван Брикнер, известный по выступлениям за Рух и донецкий Олимпик, зажигает во Второй лиге Болгарии.

32-летний украинский полузащитник отметился голом в игре против Марека в четвертом туре. Иван удачно замкнул подачу головой. В итоге команда Брикнера победила и возглавила турнирную таблицу, имея в активе 4 победы подряд.

Добавим, что за Фратрию выступает еще один украинец – вратарь Геннадий Ганев. Правда, он участия в матче против Марека не принимал, просидев всю встречу на скамейке запасных.

