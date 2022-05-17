Экс-игрок Руха провел феерический матч в Европе – видео дебютных голов и ассиста
17 мая 23:05 - Читати українською
КуПС подтвердил статус лидера чемпионата Финляндии, в рамках 8-го тура разгромив Олулу.
Финляндия, 8 тур
Олулу – КуПС – 0:3
Голы: Вайринен, 41, Таллес, 64, 73
Героем встречи стал Таллес Бренер, выступающий за финский клуб на правах аренды из Руха. Бразилец в первом тайме отдал ассист, а после перерыва забил два гола. Это дебютные результативные действия для 24-летнего хавбека в составе КуПСа.
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К слову, Таллес перебрался в чемпионат Финляндии в начале апреля. Это его седьмой матч (только второй в стартовом составе) за КуПС. В составе Руха бразилец провел 11 поединков (1 гол, 1 ассист).
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