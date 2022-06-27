Именитый хавбек Дамиано Томмази выиграл выборы мэра Вероны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игрок Реала вляпался в политический скандал из-за гетр – его заподозрили в неуважении к президенту страны

Экс-футболист набрал 54,4% голосов, победив действующего главу города Федерико Сбориану, которого предпочли 46,6% избирателей. Для 48-летнего Томмази это не первый опыт руководящего поста, поскольку он был президентом Ассоциации профессиональных игроков Италии. Три года назад он закончил карьеру футболиста и нашел себя в новой сфере. Теперь Дамиано будет управлять городом с населением около 260 тысяч человек.

В свое время Томмази отыграл 261 матч в Серии А и 25 поединков за сборную Италии. Главным клубом хавбека была Рома, с которой он брал скудетто и Суперкубок Италии в 2001 году.

Золоті "нульові": сутінки великого Динамо, народження Мессі, перший китайський гол в АПЛ і ще 27 фото "старої школи"