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Экс-игрок Реала задержали во время операции относительно торговли наркотиками

19:25 5 Читати українською
Экс-игрок Реала задержали во время операции относительно торговли наркотиками
Эдвин Конго / фото: Marca

Бывшего нападающего Реала и сборной Колумбии Эдвина Конго подозревают в нарушении закона.

Конго был задержан испанской полицией во время операции, связанной с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Marca.

Умер легендарный нападающий Реала, который пять раз выигрывал Ла Лигу

По информации издания, всего было арестовано 10 человек. На данный момент Конго и другие фигуранты дела находятся под стражей. Полиция расследует дело о торговле кокаином.

К слову, Конго выступал за такие команды, как Онсе Кальдас, мадридский Реал, Вальядолид, Витория Гимараеш, Тулуза, Леванте. В составе национальной команды Колумбии выступал с 1999 по 2004 год. В 2012 году форвард объявил о завершении профессиональной карьеры.

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