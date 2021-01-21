Мадридский Интертнасьйонал приобрел Давида Баррала у Расинга за биткоины, сообщает официальный сайт клуба.

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Это первый случай подобного расчета за игрока в истории футбола. Во сколько биткоинов оценили 37-летнего форварда – не сообщается. Стоит отметить, что в 2002-2006 годах Давид находился в структуре мадридского Реала, но выступал только за дубль "сливочных".

Интертнасьйонал выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

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