Экс-игрок Реала Рауль Браво обвинен в планировании покушения на своего бывшего одноклубника Ковачевича

Бывший игрок Реала Рауль Браво подозревается в попытке покушения на сербского экс-игрока Дарко Ковачевича.

Бывший одноклубник Дарко Ковачевича Рауль Браво был автором плана покушения на сербского экс-игрока, утверждает сербская газета Телеграф.

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"Греческие органы власти пытались расследовать это дело, но пока они не имеют никаких доказательств и не могут этого подтвердить", – говорится в издании. Отмечается, что Ковачевич мог знать о некоторых деталях относительно договорных матчей в Испании.

Напомним, Рауля Браво задержали в мае, но уже выпустили под залог в деле с организацией договорных матчей в Испании.

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