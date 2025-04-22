Игра 17-летнего Ламина Ямаля восхищает даже бывших соперников Барселоны.

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Экс-полузащитник Реала Нико Пас признался, что без ума от игры молодого испанца и хотел бы сыграть с ним в одной команде, передает Diario AS со ссылкой на пресс-службу итальянского Комо.

"Мне повезло играть за Реал Мадрид. Это лучшая команда в мире, Я играл с Винисиусом и Беллингемом. Но если надо назвать нескольких игроков, с которыми я желаю сыграть в одной команде, я выберу Ламина Ямаля. По моему мнению, он сейчас один из лучших в мире несмотря на свой юный возраст. Я бы очень хотел сыграть с ним", – признался 20-летний аргентинец.

Добавим, что в текущем сезоне Нико Пас сыграл 30 матчей за Комо в Серии А. В его активе 6 голов и 7 ассистов за команду Сеска Фабрегаса. В итальянскую команду полузащитник перешел летом 2024 года из мадридского Реала.

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