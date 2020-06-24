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Экс-игрок Реала и Тоттенхэма уволен с поста главного тренера Мидлсбро – замена уже найдена

16:36 - Читати українською
Экс-игрок Реала и Тоттенхэма уволен с поста главного тренера Мидлсбро – замена уже найдена
Джонатан Вудгейт / Сайт Мидлсбро

Мидлсбро прекратил сотрудничество с известным в прошлом защитником Джонатаном Вудгейтом.

Клуб Чемпионшипа на своем официальном сайте объявил об увольнении 40-летнего специалиста.

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Мидлсбро добыл лишь одну победу в последних 12 матчах чемпионата, вплотную приблизившись к зоне вылета. Ситуацию будет исправлять новый тренер – Нил Уорнок. Последней командой 71-летнего англичанина был Кардифф, который он покинул в ноябре 2019-го.

Добавим, что Мидлсбро был первым опытом самостоятельной тренерской работы Вудгейта. За время своей игровой карьеры защитник поиграл в таких клубах, как Тоттенхэм, Ньюкасл, Лидс и мадридский Реал.

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Теги
Англия Мидлсбро Мидлсбро Чемпионшип Нил Нил Уорнок Джонатан Джонатан Вудгейт
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