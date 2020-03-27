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Экс-игрок Реала и сборной Нидерландов снялся в сериале про бандитов

14:20 44 Читати українською
Экс-игрок Реала и сборной Нидерландов снялся в сериале про бандитов
Дренте и Робиньо / Getty Images

Голландец Ройстон Дренте продолжает искать себя после завершения футбольной карьеры.

Экс-игрок Реала, Эвертона и сборной Нидерландов снялся в криминальном сериале "Mocro Maffia", информирует Daily Mail.

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Дренте получил эпизодическую роль, сыграв бандита, который допрашивает двух парней. В одном из моментов экс-футболист прикладывает к голове жертвы пистолет, угрожая расправой. Сам Дренте назвал съемки в кино экспериментом, который должен показать миру другую сторону его личности.

Напомним, голландец завершил карьеру игрока в возрасте 29 лет. После этого он попробовал свои силы в музыке, ограничиваясь выступлениями за любительские команды на родине.

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Дренте в одному з кадрів:

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Ройстон Дренте Ройстон Дренте Реал Мадрид Реал Мадрид Нидерланды Нидерланды Нидерланды
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