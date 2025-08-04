Лука Йович готовится к очередному перезапуску карьеры – 27-летний нападающий в ближайшее время станет игроком АЕКа. Как сообщает Marca, серб отклонил предложение новичка Ла Лиги Реала Овьедо, вместо этого согласившись на контракт с греческим грандом до июня 2027 года.

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Йович уже находится в Афинах для прохождения медосмотра и финализации сделки. Ранее переговоры с Овьедо активно продвигались, однако игрок в конце не поверил в их проект. Более того, он также отказал мексиканскому Крус Асулу – все ради шанса перезапустить карьеру в чемпионате Греции.

Контракт Йовича с Миланом завершился этим летом, поэтому он стал свободным агентом. В прошлом сезоне форвард провел 47 матчей за "россонери", забив 13 голов, но в целом так и не смог закрепиться в основе. Аналогичной оказалась и история в Реале, куда его подписали в 2019 году за 63 миллиона евро. В испанском гранде серб забил лишь 3 гола в 51 матче, после чего провел неудачные аренды в Фиорентине и Милане.

После успешного медосмотра Лука официально присоединится к АЕКа и сразу начнет предсезонную подготовку. Напомним, что в свое время за АЕК играли украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

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