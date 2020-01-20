Экс-игрок Реала Браво отреагировал на обвинение в покушении на бывшего одноклубника

Рауль Браво опроверг слухи об организации убийства своего экс-партнера по команде Дарко Ковачевича

"Это выдумка, безумие. Такие вещи не влияют на меня, но моя семья читает это варварство, и это причиняет боль. Дарко позвонил мне, чтобы спросить, как у меня дела и убедиться, что эти публикации не сводят меня с ума. мы были соседями по комнате, и у нас очень близкие отношения. Netflix мог бы снять фильм по сюжету, который описан в СМИ.

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Желтая газета в Сербии написала эту новость, и все сразу перепечатали, что я заказал убийство Ковачевича. Конечно, то, что не продает газету, не имеет значения, а "новость" о том, что я хочу убить Дарко, продается лучше. Повторяю, мои отношения с Дарко очень хорошие. Моя семья немного испугалась, но я знал, что Дарко будет смеяться, когда увидит эту новость. Ему потребовалось два дня, чтобы позвонить мне, и это единственное, за что я могу упрекнуть его.

Ковачевич выздоравливает, он не попал в беду и не знает, почему все это произошло. Он заработал много денег, играя в футбол, и я сказал ему быть осторожным. Меня спрашивают, почему я не собираюсь судиться с газетой, которая напечатала ложь, но, к сожалению, я не получу от этого ничего хорошего. Мне не нужно очищать свое имя. Люди, которые знают меня, знают, что я не мог пойти на такое", – цитирует Браво Marca.

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