Экс-игрок Манчестер Юнайтед Андерсон подписал контракт с турецким клубом украинца Политыло

Луис Андерсон во времена выступлений в составе МЮ / Goal

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Луис Андерсон продолжит карьеру во второй лиге чемпионата Турции.

Экс-игрок МЮ Луис Андерсон стал футболистом клуба Демирспор, представляющего вторую турецкую лигу, сообщает пресс-служба клуба.

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Предыдущим клубом Андерсона был бразильский Интернасьональ. В Демирспоре хавбек будет играть вместе с воспитанником Черноморца Сергеем Политыло.

К слову, бразильца считали одним из самых талантливых футболистов мира во время выступлений в составе "красных дьяволов".

Андерсон даже получал награду лучшему молодому футболисту года "Golden Boy", однако, полностью раскрыть свой талант ему так и не удалось.