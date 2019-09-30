Экс-игрок Милана Хонда предложил услуги своей бывшей команде

Японский игрок и тренер пытается трудоустроиться в Европе – Кейсуке Хонда предложил помощь Манчестер Юнайтед и Милану.

Бывший полузащитник Милана и сборной Японии Кейсуке Хонда обратился к итальянскому клубу, предложив ему свою помощь. "Звоните, если я вам понадоблюсь. Я всегда хотел помочь вам, свяжитесь со мной", – написал Хонда на своей странице в социальной сети Твиттер, отметив в записи официальный аккаунт Милана.

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К слову, за несколько дней до этого Кейсуке сделал подобное предложение в Твиттере и манкунианскому клубу: "Манчестер Юнайтед, сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но мне надо играть в отличной команде с отличными партнерами!".

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Напомним, Хонда выступал за Милан с 2014 по 2017 год – он провел 92 матча, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. В составе итальянской команды японец выиграл Суперкубок Италии. Сегодня 33-летний хавбек, который является свободным агентом, возглавляет сборную Камбоджи.

Милан под руководством Марко Джампаоло выдал худший старт с сезона-1938/39 – "россонери" потерпели три поражения в шести матчах на старте сезона.

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