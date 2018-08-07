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Экс-игрок Металлурга Д попал в пикантный скандал – две женщины родили от него в один день и требуют алименты

18:40 201 Читати українською
Экс-игрок Металлурга Д попал в пикантный скандал – две женщины родили от него в один день и требуют алименты
Лоренцо Эбесилио / фото: Telegraph

Бывший полузащитник Аякса, донецкого Металлурга и еще нескольких клубов Лоренцо Эбесилио попал в довольно неординарную историю.

В России набирает обороты серьезный скандал. Сразу две женщины заявили, что родили ребенка от экс-полузащитника донецкого Металлурга Лоренцо Эбесилио, который в то время защищал цвета Анжи. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что обе родили в один день – 17 января 2017 года.

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Женщины приняли участие в одной из российских телепрограмм. Одна из них – Анна Багаева – заявила, что даже не подозревала о существовании соперницы. По ее словам, о беременности она узнала уже после того, как Эбесилио покинул Анжи и перешел в кипрский АПОЭЛ. Сначала футболист признал, что является отцом девочки, но потом перестал выходить на связь.

Моя Маленькая Подружка ️ #Mommysgirl

Допис, поширений Anna Bagaeva (@russianannagirl)

Дарья Данилина, которая тоже родила мальчика Матео от Эбесилио, отметила, что ездила с футболистом в Нидерланды и даже знакомилась с его мамой и сестрами. Ей игрок тоже говорил, что очень хочет ребенка, но после рождения сына очень быстро охладел к нему и тоже перестал выходить на связь.

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Интересно, что представитель ЭЕбесилио уже заявил, что пока игрок не получит результатов ДНК-экспертизы, ни о каких алиментах не может быть и речи. Кроме того, даже в случае подтверждения отцовства футболист не собирается платить более 1,5 тысячи евро в месяц, что не устраивает одну из бывшей женщин 26-летнего Эбесилио. К слову, генетическая экспертиза подтвердила, что футболист является отцом обоих детей с вероятностью 99,9%.

Лоренцо Эбесилио выступал в составе донецкого Металлурга с 2013 по 2015 год (провел всего 6 матчей), после чего защищал цвета Анжи (38 матчей, 3 гола). В 2017 году стал игроком кипрского АПОЭЛа, а летом этого года подписал контракт с Црвеной Звездой. Очевидно, что с женщинами у Эбесилио дела обстоят намного лучше, чем на футбольном поле.

Теги
Статьи Лоренцо Эбесилио Лоренцо Эбесилио Металлург Донецк Металлург Донецк Анжи Анжи Девушки футболистов футбольные курьёзы Мир
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