Экс-игрок Металлиста Валяев: Не поехал бы работать в Россию – лучше быть безработным

Бывший полузащитник харьковского Металлиста Сергей Валяев признался, что не стал бы рассматривать варианты с работой в России.

"Не хочу лезть в эти темы, но не поехал бы в Россию. Не сейчас, не сегодня, не у всей этой ситуации. Я был бы дома, пусть я буду без работы. Смотря на то, какая сейчас ситуация, не поехал бы", – сказал Валяев в интервью Youtube-каналу Stargorod Sport.

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Напомним, Валяев выступал за Металлист с 2005-го по 2012-й год. В его активе есть 3 матча и 1 гол за национальную сборную Украины. Также он тренировал Металлист 1925 в 2018-м году.

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