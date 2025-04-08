О назначении Гоменюка на должность руководителя академии Вереса сообщила пресс-служба ровенского клуба.

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"С радостью сообщаем, что детскую футбольную академию народного клуба Верес возглавил Владимир Гоменюк – известный украинский футболист. Владимир – наш земляк, уроженец села Бокийма на Ровенщине. В свое время он вышел на поле в футболке главной команды страны, а затем уже тренером вернулся в родной край, чтобы делиться опытом с юными игроками", – говорится в сообщении на официальном сайте ровенчан.

На ближайшем заседании Наблюдательного совета Вереса Гоменюк представит свою программу развития академии, которую будет рассмотрено и вынесено на утверждение.

Напомним, во время своей футбольной карьеры Владимир Гоменюк выступал за симферопольскую Таврию,Металлист, Днепр и другие клубы. Также в его активе 8 матчей за национальную сборную Украины, без результативных действий. Экс-нападающий завершил карьеру в 2015 году после чего работал главным тренером Вереса в сезоне 2018/19.

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