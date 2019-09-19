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Экс-игрок Металлиста Азеведо завоевал Кубок Бразилии

12:57 10 Читати українською
Экс-игрок Металлиста Азеведо завоевал Кубок Бразилии
Марсио Азеведо / Фото из открытых источников

Бывший защитник харьковского и донецкого клубов стал победителем Кубка Бразилии с Атлетико Паранаэнсе.

Атлетико Паранаэнсе на выезде в ответном матче победил Интернасьональ из Порту-Алегри и стал победителем Кубка Америки-2019. На 24-й минуте Лео Читтадини вывел Атлетико вперед, однако уже через шесть минут Нико Лопес счет сравнял. На седьмой добавленной минуте забил Рони, чем принес своей команде победу и столь желанный трофей. К слову, в первом матче "атлеты" также одержали победу – 1:0.

Азеведо подписал контракт с Атлетико Паранаэнсе

В составе Атлетико весь матч провел бывший игрок Металлиста и Шахтера Марсио Азеведо. Бразилец выступает за клуб уже второй сезон подряд после перехода из греческого ПАОКа.

В чемпионате Бразилии Атлетико Паранаэнсе идет на 11-м месте после 19 туров. Следующий матч команда сыграет 22 сентября против Васко Да Гамы.

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Мир Марсио Азеведо Марсио Азеведо Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе Интернасьонал Интернасьонал
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