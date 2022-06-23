Стяуа на своем официальном сайте объявила о приходе центрбека Давы из Ботошани, ранее выступавшего за Мариуполь.

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Клуб не разглашал о сумме трансфера, но согласно Transfermarkt, переход обошелся клубу из Бухареста в 350 тысяч евро. "Дава подписал контракт со Стяуа на 2 сезона с опцией продления еще на три. Его зарплата составляет столько, сколько он хотел, а его клаусула – 20 млн евро. Я написал, что хочу получить за него 20 млн", – приводит слова президента Стяуа Джиджи Бекали prosport.ro.

Напомним, что Дава выступал за Мариуполь с 2018 по 2020 годы, после чего перебрался в Вальмиеру, а оттуда в румынской Ботошани.

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