Бывший вратарь Ньюкасла и Манчестер Сити Шей Гивен прокомментировал уровень игры вингера Челси Михаила Мудрика, который наконец-то забил в официальной игре за лондонцев.

"Все говорят о тренировках, восстановлении. Но иногда, что происходит в части твоего тела между ушами, важнее, чем что-либо другое.

Мудрик раскрыл свое состояние после повреждения, которое получил в матче за Челси

И если помочь такому игроку, как Мудрик, поверить в себя, что он топ-футболист, что именно из-за этого заплатили за него такие деньги – Михаил таким и станет", – поделился Гивен в подкасте Football Daily.

В общем, Мудрик сыграл в 7 матчах за Челси в этом сезоне, в которых отметился 1 голом. Единственный свой мяч украинец забил в ворота Фулхэма, а уже после перерыва был заменен из-за повреждения.

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм