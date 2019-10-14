Экс-игрок Ливерпуля нашел позитив в конфликте Мане и Салаха

Бывший защитник Ливерпуля Сами Хююпия прокомментировал недавний конфликт нападающих мерсисайдского клуба Садио Мане и Мохамеда Салаха.

"Я вижу, как они играют. И мне кажется, что они получают удовольствие от футбола на таком высоком уровне. Но они также очень требовательны друг к другу. Поэтому так относятся к подобным моментам.

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Я видел эпизод с Салахом и Мане. Но мне кажется, что это неплохо. Тот эпизод показывает, что каждый в Ливерпуле хочет побеждать, показывает, какую команду собрал Юрген Клопп.

Хорошо, когда игроки могут открыто поговорить друг с другом. Это часть культуры победителей. В этом нет ничего плохого. В каждой сильной команде футболисты требуют друг от друга максимума", – цитирует бывшего защитника Ливерпуля Daily Star.

Напомним, конфликт Мане и Салаха начался во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги между Бернли и Ливерпулем (0:3). В одном из игровых моментов Салах не отдал пас Мане. Сенегальца через минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес своего партнера по атаке, а затем продолжил вести себя эмоционально на скамейке запасных.

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